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1 час назад

«Чемпионат России будет намного зрелищнее, чем чемпионат Европы» — Тарасова

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что предстоящий чемпионат России по фигурному катанию будет интересным, и не стала выделять фаворитов турнира.

Тарасова: «Чемпионат России будет зрелищнее, чем чемпионат Европы»
Фото: ТАССТАСС

— Чемпионат России не бывает не зрелищным. У нас страна фигурного катания, поэтому турнир будет очень интересный. Намного зрелищнее, чем, например, чемпионат Европы. Будет настоящая ровная борьба. Не могу выделить тут определенных фаворитов. Победить могут многие, — приводит слова Тарасовой Sport24.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 22 по 25 декабря.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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