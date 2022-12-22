Тарасова: «Чемпионат России будет зрелищнее, чем чемпионат Европы»

— Чемпионат России не бывает не зрелищным. У нас страна фигурного катания, поэтому турнир будет очень интересный. Намного зрелищнее, чем, например, чемпионат Европы. Будет настоящая ровная борьба. Не могу выделить тут определенных фаворитов. Победить могут многие, — приводит слова Тарасовой Sport24.