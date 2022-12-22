Тарасова: «Чемпионат России будет зрелищнее, чем чемпионат Европы»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что предстоящий чемпионат России по фигурному катанию будет интересным, и не стала выделять фаворитов турнира.
— Чемпионат России не бывает не зрелищным. У нас страна фигурного катания, поэтому турнир будет очень интересный. Намного зрелищнее, чем, например, чемпионат Европы. Будет настоящая ровная борьба. Не могу выделить тут определенных фаворитов. Победить могут многие, — приводит слова Тарасовой Sport24.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 22 по 25 декабря.