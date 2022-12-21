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35 минут назад

Медведева высказалась о смене спортивного гражданства фигуристами

Lenta.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о смене спортивного гражданства российскими спортсменами. Ее слова приводит Metro.

Медведева высказалась о смене спортивного гражданства фигуристами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Люди не в клетке, не в тюрьме. Они вольны делать все, что хотят, если это в рамках закона. Менять гражданство законно. Все зависит от верности своим принципам», — заявила фигуристка.

Медведева вспомнила, что и сама столкнулась с осуждением и обвинениями в предательстве, когда тренировалась в Канаде под руководством Брайана Орсера. В этот период спортсменка продолжала выступать под российским флагом.

8 сентября появилась информация, что Федерация фигурного катания на коньках России рассмотрит в декабре семь заявок от россиян на смену спортивного гражданства. Уточняется, что это лишь треть поданных запросов на переход в другие сборные. Имена фигуристов не разглашаются.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Фигурное катание,Брайан Орсер,Евгения Медведева,
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