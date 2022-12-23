Навка прокомментировала снятие Трусовой с чемпионата России

Татьяна Навка, ставшая в 2006 году олимпийской чемпионкой в танцах на льду, отреагировала на новость о том, что фигуристка Александра Трусова пропустит чемпионат России.

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23 декабря Трусова отказалась от участия в соревнованиях в Красноярске из-за недомогания. Согласно различным источникам, у фигуристки поднялась температура.

«Печально слышать, что турнир потерял такую спортсменку. Александра — яркая звезда и серебряный призёр Олимпиады. Турнир потеряет привлекательность, потому что уровень конкуренции будет другим.