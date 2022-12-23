Навка прокомментировала снятие Трусовой с чемпионата России

Татьяна Навка, ставшая в 2006 году олимпийской чемпионкой в танцах на льду, отреагировала на новость о том, что фигуристка Александра Трусова пропустит чемпионат России.
23 декабря Трусова отказалась от участия в соревнованиях в Красноярске из-за недомогания. Согласно различным источникам, у фигуристки поднялась температура.
«Печально слышать, что турнир потерял такую спортсменку. Александра — яркая звезда и серебряный призёр Олимпиады. Турнир потеряет привлекательность, потому что уровень конкуренции будет другим.
Но всё равно интерес и интрига должны сохраниться. Участие в соревнованиях продолжает Камила Валиева, будут другие молодые звёздочки», — цитирует Навку «Чемпионат».