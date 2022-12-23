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1 час назад

Навка: без Трусовой чемпионат России потеряет привлекательность

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Татьяна Навка, ставшая в 2006 году олимпийской чемпионкой в танцах на льду, отреагировала на новость о том, что фигуристка Александра Трусова пропустит чемпионат России.

Навка прокомментировала снятие Трусовой с чемпионата России
Фото: BetassistBetassist

23 декабря Трусова отказалась от участия в соревнованиях в Красноярске из-за недомогания. Согласно различным источникам, у фигуристки поднялась температура.

«Печально слышать, что турнир потерял такую спортсменку. Александра — яркая звезда и серебряный призёр Олимпиады. Турнир потеряет привлекательность, потому что уровень конкуренции будет другим.

Но всё равно интерес и интрига должны сохраниться. Участие в соревнованиях продолжает Камила Валиева, будут другие молодые звёздочки», — цитирует Навку «Чемпионат».

Фигурное катание,Александра Трусова,Татьяна Навка,
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