Трусова проведёт мастер-класс для фигуристов красноярской спортшколы

«Встреча со статусными спортсменами — одна из задач министерства спорта, которую мы регулярно реализовываем. Подобные мастер-классы для наших фигуристов являются отличной школой повышения мастерства. Очень благодарны лично Саше Трусовой и федерации фигурного катания России за то, что откликнулись на наше предложение», — сказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский.