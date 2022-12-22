Фигурист Кондратюк сообщил об обострении травмы спины на чемпионате России

Победитель олимпийского командного турнира по фигурному катанию Марк Кондратюк по-прежнему испытывает боли после курса реабилитации и предполагает обострение травмы. Об этом спортсмен рассказал в четверг журналистам после выступления с короткой программой на чемпионате России в Красноярске.

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В конце ноября Кондратюк опубликовал снимки из больницы, это произошло после его выступления на этапе российского Гран-при в Самаре, где он рассказал о своих проблемах со спиной.

"Здоровье лучше, чем было. Пока боль присутствует довольно сильная. Чуть больше недели назад сомневался, выступать или нет. Четверной первый сделал только вчера", - сообщ

"Мне кажется, травма уже обострилась, дальше некуда. Конечно, это авантюра, но так интереснее, просто мне очень хотелось [выступать], - рассказал фигурист. - Когда смотрел прыжковый турнир из больницы, жалел, что меня не было, решил, что если смогу хоть немного прыгать, то поеду".