Чемпионат России по фигурному катанию 2022-2023: где смотреть, расписание и участники

С 22 по 24 декабря в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Местом проведения соревнований выбран спортивно-зрелищный комплек «Платинум Арена Красноярск». Фигуристы будут соревноваться в женском и мужском одиночном, а также парном катании и танцах на льду.
Расписание ЧР по фигурному катанию
22 декабря
В 16:00 по московскому времени пары представят короткие программы. Они продлятся до 17:55.
23 декабря
09:30 – 12:00. Танцы на льду. Произвольный танец
12:15 – 15:05. Мужчины. Произвольная программа
15:25 – 17:55. Женщины. Короткая программа
24 декабря
12:30 – 14:35. Спортивные пары. Произвольная программа
15:00 – 17:55. Женщины. Произвольная программа
25 декабря
09:00 – 09:45. Награждение победителей чемпионата
10:00 – 12:30. Показательные выступления
В этот день пройдет закрытие турнира. Ожидается награждение участников и победителей. Спортсмены проведут показательные выступления.
Состав участников
Из женщин к участию в чемпионате допущены:
- Алина Горбачева,
- Ксения Гущина,
- Камила Валиева,
- Виктория Нестерова,
- Софья Самоделкина,
- Софья Акатьева
- Анна Фролова,
- Аделия Петросян,
- Анастасия Зинина,
- Александра Трусова
- Виктория Федянина,
- Елизавета Туктамышева,
- София Захарова,
- Агнета Латушкина,
- Ксения Синицына,
- Вероника Яметова,
- Мария Парамонова,
- Софья Муравьева.
В списке мужчин, которые примут участие в ЧР по фигурному катанию, числятся Артур Даниелян, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Андрей Анисимов, Евгений Семененко, Владислав Катичев, Александр Самарин, Артем Ковалев, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Марк Кондратюк, Матвей Ветлугин, Роман Атояр, Макар Игнатов, Илья Яблоков и Иван Попов.
Также представлены следующие спортивные пары:
- Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
- Анастасия Мишина – Александр Галлямов
- Варвара Черемных – Даниил Бутенко
- Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
- Виктория Васильева – Роман Запорожец
- Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
- Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
- Дарья Бояринцева – Роман Плешков
- Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
- Евгения Тарасова – Владимир Морозов
- Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
- Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
Танцевальные дуэты, которые примут участие в соревнованиях:
- Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
- Ирина Хавронина – Дарио Чиризано
- Влада Павленина – Александр Алексанян
- Александра Кравченко – Александр Шустицкий
- Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
- Елизавета Пасечник – Максим Некрасов
- Екатерина Миронова – Евгений Устенко
- Яна Матвейшина – Тимофей Субботин
- Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев
- Полина Усова – Михаил Антонов
- Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
- Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев
- Софья Тютюнина – Андрей Багин
- Александра Прокопец – Александр Васькович
- Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол
Где смотреть трансляцию?
Транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23 будет Первый канал.