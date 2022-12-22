Чемпионат России по фигурному катанию 2022-2023: где смотреть, расписание и участники

С 22 по 24 декабря в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Местом проведения соревнований выбран спортивно-зрелищный комплек «Платинум Арена Красноярск». Фигуристы будут соревноваться в женском и мужском одиночном, а также парном катании и танцах на льду.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Расписание ЧР по фигурному катанию

Видео дня

22 декабря

В 16:00 по московскому времени пары представят короткие программы. Они продлятся до 17:55.

23 декабря

09:30 – 12:00. Танцы на льду. Произвольный танец

12:15 – 15:05. Мужчины. Произвольная программа

15:25 – 17:55. Женщины. Короткая программа

24 декабря

12:30 – 14:35. Спортивные пары. Произвольная программа

15:00 – 17:55. Женщины. Произвольная программа

25 декабря

09:00 – 09:45. Награждение победителей чемпионата

10:00 – 12:30. Показательные выступления

В этот день пройдет закрытие турнира. Ожидается награждение участников и победителей. Спортсмены проведут показательные выступления.

Состав участников

Из женщин к участию в чемпионате допущены:

Также представлены следующие спортивные пары:

Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Варвара Черемных – Даниил Бутенко

Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

Виктория Васильева – Роман Запорожец

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Дарья Бояринцева – Роман Плешков

Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Евгения Тарасова – Владимир Морозов

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Танцевальные дуэты, которые примут участие в соревнованиях:

Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

Ирина Хавронина – Дарио Чиризано

Влада Павленина – Александр Алексанян

Александра Кравченко – Александр Шустицкий

Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Елизавета Пасечник – Максим Некрасов

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Яна Матвейшина – Тимофей Субботин

Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев

Полина Усова – Михаил Антонов

Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев

Софья Тютюнина – Андрей Багин

Александра Прокопец – Александр Васькович

Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол

Где смотреть трансляцию?