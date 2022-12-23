Тарасова отреагировала на решение Трусовой сняться с ЧР

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Александры Трусовой сняться с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

Фото: Пресс-служба Первого канала Пресс-служба Первого канала

Сегодня, 23 декабря, об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. Позже источник РИА Новости добавил, что такое решение 18-летней спортсменки связано с недомоганием.

«Жалко, что она снялась. Но, видимо, она заболела. Сама болею. Думаю, что она по медицинским показателям снялась.

Надо внимательнее подходить к соревнованиям Саше Трусовой, чтобы не болеть. Одни снимаются, другие начинают», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Соревнования среди женщин стартуют 23 декабря. Начало короткой программы запланировано на 15:25 по московскому времени.

Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Также фигуристка выигрывала бронзу на чемпионате мира — 2021 и дважды становилась третьей на чемпионате Европы.

После контрольных прокатов сборной России Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.