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1 час назад

Тарасова отреагировала на решение Трусовой сняться с чемпионата России

Газета.Ruиещё 5

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Александры Трусовой сняться с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

Тарасова отреагировала на решение Трусовой сняться с ЧР
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

Сегодня, 23 декабря, об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. Позже источник РИА Новости добавил, что такое решение 18-летней спортсменки связано с недомоганием.

«Жалко, что она снялась. Но, видимо, она заболела. Сама болею. Думаю, что она по медицинским показателям снялась.

Надо внимательнее подходить к соревнованиям Саше Трусовой, чтобы не болеть. Одни снимаются, другие начинают», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Соревнования среди женщин стартуют 23 декабря. Начало короткой программы запланировано на 15:25 по московскому времени.

Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Также фигуристка выигрывала бронзу на чемпионате мира — 2021 и дважды становилась третьей на чемпионате Европы.

После контрольных прокатов сборной России Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

Ранее сообщалось, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу чемпионата России с новым мировым рекордом.

Фигурное катание,Александр Галлямов,Александра Трусова,Светлана Соколовская,Этери Тутберидзе,Анастасия Мишина,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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