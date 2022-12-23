Фигуристка Александра Трусова снялась с чемпионата России, который сейчас проходит в Красноярске. Об этом говорится на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Как уточняется, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине отказалась от участия по медицинским показаниям.
«Александра Трусова снялась с чемпионата России 2023 в Красноярске по медицинским показаниям», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что с произвольных программ чемпионата России также снялись Марк Кондратюк и танцевальная пара Ирина Хавронина - Дарио Чиризано. Причина – также медицинские показания. После коротких программ Кондратюк занимал 12 место, Хавронина - Чиризано - пятое.
Напомним, чемпионат России стартовал в Красноярске 20 декабря. Женские соревнования в одиночном катании на чемпионате России начнутся в пятницу, 23 декабря. С короткими программами выступят 17 девушек.