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1 час назад

Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Елена Прошина

Фигуристка Александра Трусова снялась с чемпионата России, который сейчас проходит в Красноярске. Об этом говорится на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Как уточняется, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине отказалась от участия по медицинским показаниям.

«Александра Трусова снялась с чемпионата России 2023 в Красноярске по медицинским показаниям», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с произвольных программ чемпионата России также снялись Марк Кондратюк и танцевальная пара Ирина Хавронина - Дарио Чиризано. Причина – также медицинские показания. После коротких программ Кондратюк занимал 12 место, Хавронина - Чиризано - пятое.

Напомним, чемпионат России стартовал в Красноярске 20 декабря. Женские соревнования в одиночном катании на чемпионате России начнутся в пятницу, 23 декабря. С короткими программами выступят 17 девушек.

Фигурное катание,Видео,Марк Кондратюк,Александра Трусова,
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