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25 минут назад

Авербух считает, что у фигуриста Гуменника хорошие шансы стать чемпионом России

ТАСС

Петр Гуменник хорошо подготовился к чемпионату России по фигурному катанию, поэтому у него есть хорошие шансы на победу в турнире. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух.

Авербух оценил шансы Гуменника стать чемпионом России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В четверг Гуменник занял первое место в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. Вторым идет Евгений Семененко, третьим - Андрей Мозалев.

"Думаю, у Гуменника очень хорошие шансы на победу, он очень хорошо готов, он молод, у него много сил, - сказал Авербух. - Думаю, ему по силам чисто откатать произвольную программу. Я очень рад за Женю Семененко, видно, что он в хорошей форме, надеюсь, он справится с произвольной программой, эту программу ему ставил я, она получилась яркой, очень современной и актуальной, поэтому я надеюсь, что у него все получится, как и у Мозалева, с которым я тоже работал. В первой тройке борются две мои программы, было видно, что Мозалев сейчас тоже хорошо готов, поэтому будет красивая битва".

Произвольную программу фигуристы продемонстрируют в пятницу.

Фигурное катание,Андрей Мозалев,Петр Гуменник,Евгений Семененко,Илья Авербух,
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