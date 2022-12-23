Авербух оценил шансы Гуменника стать чемпионом России

"Думаю, у Гуменника очень хорошие шансы на победу, он очень хорошо готов, он молод, у него много сил, - сказал Авербух. - Думаю, ему по силам чисто откатать произвольную программу. Я очень рад за Женю Семененко, видно, что он в хорошей форме, надеюсь, он справится с произвольной программой, эту программу ему ставил я, она получилась яркой, очень современной и актуальной, поэтому я надеюсь, что у него все получится, как и у Мозалева, с которым я тоже работал. В первой тройке борются две мои программы, было видно, что Мозалев сейчас тоже хорошо готов, поэтому будет красивая битва".