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35 минут назад

У фигуристки Трусовой высокая температура, она находится под наблюдением врачей

ТАСС

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова испытывает симптомы вирусной инфекции, у фигуристки поднялась высокая температура. Об этом ТАСС в пятницу сообщила тренер спортсменки Светлана Соколовская.

Стала известна точная причина снятия Трусовой с чемпионата России
Фото: ТАССТАСС

В пятницу Трусова снялась с чемпионата России по медицинским показаниям.

"В данный момент я бессильна - [у нее] температура 39,4. Ночью вызывали врача, - сказала Соколовская. - Все, что необходимо для лечения, делается, врачи все время рядом. Спасибо за поддержку".

В группе Соколовской также занимаются олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях Марк Кондратюк. Спортсмен после короткой программы занимал 12-е место на чемпионате России. После нее фигурист сообщил журналистам, что по-прежнему испытывает боли в спине. Кондратюк отсутствует в старт-листе произвольной программы соревнований.

Соревновательная программа чемпионата России завершится 24 декабря, 25 декабря фигуристы выступят с показательными номерами.

В новость внесена правка (11:02 мск) - уточнение в заголовке, лиде и цитате.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Александра Трусова,Светлана Соколовская,
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