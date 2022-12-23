Стала известна точная причина снятия Трусовой с чемпионата России

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова испытывает симптомы вирусной инфекции, у фигуристки поднялась высокая температура. Об этом ТАСС в пятницу сообщила тренер спортсменки Светлана Соколовская.
В пятницу Трусова снялась с чемпионата России по медицинским показаниям.
"В данный момент я бессильна - [у нее] температура 39,4. Ночью вызывали врача, - сказала Соколовская. - Все, что необходимо для лечения, делается, врачи все время рядом. Спасибо за поддержку".
В группе Соколовской также занимаются олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях Марк Кондратюк. Спортсмен после короткой программы занимал 12-е место на чемпионате России. После нее фигурист сообщил журналистам, что по-прежнему испытывает боли в спине. Кондратюк отсутствует в старт-листе произвольной программы соревнований.
Соревновательная программа чемпионата России завершится 24 декабря, 25 декабря фигуристы выступят с показательными номерами.
В новость внесена правка (11:02 мск) - уточнение в заголовке, лиде и цитате.