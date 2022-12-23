Жулин расстроен уровнем чемпионата России по танцам на льду

Есть некая странность в том, что танцевальная пара победила на чемпионате России по фигурному катанию, несмотря на падение, сказал «Матч ТВ» заслуженный тренер России Александр Жулин.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали чемпионами России в Красноярске в танцах на льду. По итогам ритм танца и произвольной программы пара набрала 203,46 балла. В ритм танце фигуристка упала при исполнении одного из элементов. Худайбердиева и Базин стали единственным дуэтом с падением в ритм танце на чемпионате России.
— Как оцените выступление вашей пары Софья Тютюнина / Андрей Багин, занявшей четвертое место?
— Выступили процентов на 60, — сказал Жулин «Матч ТВ».
— С чем это связано?
— Мне кажется, сказалось то, что пара не скатанная, молодая. Ответственность большая, первый чемпионат России. Думаю, они задергались. Да все как то катались очень дергано и с ошибками. Не самые лучшие прокаты однозначно.
— Как можно оценить победу Худайбердиевой и Базина, несмотря на падение?
— Как то мы уже начинаем привыкать к этому. Есть в этом некая странность, но судьям виднее.