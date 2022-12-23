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56 минут назад

«Победа с падением — это странно, но судьям виднее» — Жулин о выступлении Худайбердиевой и Базина

Матч ТВ

Есть некая странность в том, что танцевальная пара победила на чемпионате России по фигурному катанию, несмотря на падение, сказал «Матч ТВ» заслуженный тренер России Александр Жулин.

Жулин расстроен уровнем чемпионата России по танцам на льду
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали чемпионами России в Красноярске в танцах на льду. По итогам ритм танца и произвольной программы пара набрала 203,46 балла. В ритм танце фигуристка упала при исполнении одного из элементов. Худайбердиева и Базин стали единственным дуэтом с падением в ритм танце на чемпионате России.

— Как оцените выступление вашей пары Софья Тютюнина / Андрей Багин, занявшей четвертое место?

— Выступили процентов на 60, — сказал Жулин «Матч ТВ».

— С чем это связано?

— Мне кажется, сказалось то, что пара не скатанная, молодая. Ответственность большая, первый чемпионат России. Думаю, они задергались. Да все как то катались очень дергано и с ошибками. Не самые лучшие прокаты однозначно.

— Как можно оценить победу Худайбердиевой и Базина, несмотря на падение?

— Как то мы уже начинаем привыкать к этому. Есть в этом некая странность, но судьям виднее.

Фигурное катание,Елизавета Худайбердиева,Андрей Багин,Егор Базин,Александр Жулин,
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