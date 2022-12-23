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53 минуты назад

Тарасова прокомментировала победу фигуристов Худайбердиевой и Базина на чемпионате России

ТАССиещё 1

Запас баллов после ритм-танца позволил Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину одержать победу на чемпионате России по фигурному катанию. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасову расстроили танцы на льду на чемпионате России
Фото: ТАССТАСС

Победители набрали 203,46 балла (83,70 за ритм-танец + 119,76 за произвольный танец). В произвольном танце Худайбердиева упала во время исполнения твиззлов (вращения без движений).

"У них был очень хороший запас после ритм-танца, - сказала Тарасова. - Да, были сняты баллы за падение, но они выиграли еще шесть баллов. Кроме них, меня никто не удивил, к сожалению".

Второе место заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (197,59; 79,60 + 117,99) Тройку лучших замкнули Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (195,52; 79,48 + 116,04).

Фигурное катание,Егор Базин,Максим Некрасов,Татьяна Тарасова,
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