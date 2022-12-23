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1 час назад

Фигурист Даниелян рассказал, что переболел гриппом во время чемпионата России по прыжкам

ТАСС

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Вице-чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании Артур Даниелян переболел гриппом во время чемпионата России по прыжкам. Об этом он рассказал журналистам в пятницу.

Фигурист Даниелян рассказал, что переболел гриппом во время чемпионата России по прыжкам
Фото: ТАССТАСС

Даниелян представил свою произвольную программу на чемпионате России в Красноярске, он допустил ряд ошибок и набрал в сумме за две программы 231,82 балла.

"Нужно больше времени, упорства. На каких-то элементарных вещах я пока почему-то допускаю ошибки, но будем тренироваться. За первую половины программы меня похвалили, потом раздал - тут десять баллов потерял, там пять. Не могу сказать, что я устал, давно не выступал, вторая половина вроде бы легкая - с тройными прыжками, но когда ты сделал сложную, то какая-то зажатость появляется. Сейчас чувствую себя хорошо, гриппом переболел во время прыжкового турнира", - сказал Даниелян.

"В конкуренции с ребятами в нашей группе есть мотивация, у нас только позитивное соперничество с Димой Алиевым, Макаром Игнатовым", - добавил он.

Чемпионат России по прыжкам прошел 4 декабря в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание,Макар Игнатов,Артур Даниелян,
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