Фигурист Даниелян рассказал, что переболел гриппом во время чемпионата России по прыжкам

"Нужно больше времени, упорства. На каких-то элементарных вещах я пока почему-то допускаю ошибки, но будем тренироваться. За первую половины программы меня похвалили, потом раздал - тут десять баллов потерял, там пять. Не могу сказать, что я устал, давно не выступал, вторая половина вроде бы легкая - с тройными прыжками, но когда ты сделал сложную, то какая-то зажатость появляется. Сейчас чувствую себя хорошо, гриппом переболел во время прыжкового турнира", - сказал Даниелян.