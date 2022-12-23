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1 час назад

Евгений Семененко выиграл чемпионат России по фигурному катанию

Елена Прошина

Фигурист Евгений Семененко стал победителем чемпионата России по фигурному катанию. Об этом пишет ТАСС.

Семененко выиграл чемпионат России по фигурному катанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Семененко набрал 295,07 балла. С таким же результатом Петр Гуменник занял второе место. На третьем месте оказался Александр Самарин, его результат - 282,40 балла.

Ранее стало известно, что с произвольной программы чемпионата России снялся Марк Кондратюк. После короткой программы он занимал 12 место. Отказались участвовать в чемпионате и танцоры Ирина Хавронина - Дарио Чиризано, а также Александра Трусова. Причиной снятия стали медицинские показания. В частности, у Трусовой в день соревнований поднялась температура 39,4.

Ранее также стали известны имена победителей среди танцевальных пар. Ими оказались Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Они выиграли чемпионат России с двумя падениями в программах.

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Напомним, чемпионат России стартовал в Красноярске 20 декабря, а завершится 25 декабря.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Александра Трусова,Петр Гуменник,Елизавета Худайбердиева,Евгений Семененко,Егор Базин,Александр Самарин,
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