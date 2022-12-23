Семененко выиграл чемпионат России по фигурному катанию

Фигурист Евгений Семененко стал победителем чемпионата России по фигурному катанию. Об этом пишет ТАСС.

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Семененко набрал 295,07 балла. С таким же результатом Петр Гуменник занял второе место. На третьем месте оказался Александр Самарин, его результат - 282,40 балла.

Ранее стало известно, что с произвольной программы чемпионата России снялся Марк Кондратюк. После короткой программы он занимал 12 место. Отказались участвовать в чемпионате и танцоры Ирина Хавронина - Дарио Чиризано, а также Александра Трусова. Причиной снятия стали медицинские показания. В частности, у Трусовой в день соревнований поднялась температура 39,4.

Ранее также стали известны имена победителей среди танцевальных пар. Ими оказались Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Они выиграли чемпионат России с двумя падениями в программах.