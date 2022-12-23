Валиева объяснила «бабочку» в короткой программе на ЧР

Четверной тулуп лучше получается, чем аксель? Но я же его дольше прыгала, я показывала его на Гран-при, а аксель — единственный раз, когда он был на публике сделан, на прыжковом турнире на шестиминутке. Но этого недостаточно. Вспомните прошлый год, когда я на первом турнире в Финляндии с акселя упала. Для меня это, видимо, обыденное дело, чего не хочется повторять.