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1 час назад

Камила Валиева объяснила «бабочку» в короткой программе на чемпионате России

Чемпионат.comиещё 4

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала выступление с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию.

Валиева объяснила «бабочку» в короткой программе на ЧР
Фото: САХАРОВ АРТЁМ, «ЧЕМПИОНАТ»САХАРОВ АРТЁМ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Несвойственная мне «бабочка». Что могу сказать? Не хочу говорить «бывает», но правда, как потренировалась, так, видимо, и получилось. Из-за некой неуверенности: получится – не получится. Что-то быстро сделала, получилась «бабочка», непонятно. Не будем зацикливаться на этом, завтра произвольная программа, которая многое решает. Надо работать. Была мысль не рисковать, но я уже пошла в него [тройной аксель], сейчас уже нечего говорить, это уже произошло. До завтра контент ещё не сформирован.

Нового слова сегодня не было. У меня была новая «бабочка», видимо, ха-ха-ха. Извините, над этим нельзя смеяться.

Четверной тулуп лучше получается, чем аксель? Но я же его дольше прыгала, я показывала его на Гран-при, а аксель — единственный раз, когда он был на публике сделан, на прыжковом турнире на шестиминутке. Но этого недостаточно. Вспомните прошлый год, когда я на первом турнире в Финляндии с акселя упала. Для меня это, видимо, обыденное дело, чего не хочется повторять.

У меня сегодня у мамы день рождения. Много слов хочется сказать, но я ей уже всё сказала лично. Я её очень люблю», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Фигурное катание,Яна Левхина,Камила Валиева,
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