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1 час назад

Роднина призналась, что не смотрит чемпионат России по фигурному катанию

Газета.Ru

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина заявила, что не смотрит чемпионат России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Роднина призналась, что не смотрит ЧР по фигурному катанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соревнования среди женщин стартовали сегодня, 23 декабря. Начало короткой программы началось в 15:25 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Одинаковые баллы у Семененко и Гуменника? Там нужно смотреть, какая градация. Точно не могу сказать. Удивил ли результат на этих соревнованиях? Скажу честно, я не слежу за чемпионатом России», — сказала Роднина.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию..

Фигурное катание,Александра Трусова,Ирина Роднина,Госдума,
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