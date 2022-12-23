Роднина призналась, что не смотрит ЧР по фигурному катанию

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина заявила, что не смотрит чемпионат России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».
Соревнования среди женщин стартовали сегодня, 23 декабря. Начало короткой программы началось в 15:25 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
«Одинаковые баллы у Семененко и Гуменника? Там нужно смотреть, какая градация. Точно не могу сказать. Удивил ли результат на этих соревнованиях? Скажу честно, я не слежу за чемпионатом России», — сказала Роднина.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию..