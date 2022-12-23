Муравьева объяснила падение на дорожке шагов

Фигуристка Софья Муравьева упала на дорожке шагов из-за того, что потеряла концентрацию на элементах и хотела раскрыть в полной мере образ. Об этом она рассказала на пресс-конференции в пятницу.
Муравьева чисто выполнила прыжковые элементы в короткой программе на чемпионате России, включая тройной аксель, однако упала на дорожке шагов. Фигуристка заняла третье место по итогам первого дня соревнований, набрав 79,96 балла.
"Не расстроена и не особо рада, прокат был рабочим. Было небольшое падение на дорожке, лед скользкий, такое бывает, надо больше концентрироваться на всей программе, хотела, наверное, больше показать себя, но ничего страшного", - сказала Муравьева.
Фигуристка поблагодарила Федерацию фигурного катания на коньках России за организацию чемпионата по прыжкам, который прошел в Санкт-Петербурге в начале декабря.
"Очень благодарна нашей федерации, что придумали интересное, до конца мы не знали, что и как пройдет - в этом был и весь его интерес", - резюмировала она.
Женщины представят произвольную программу 24 декабря.