Тарасова не смогла сказать, в чем Акатьева превзошла Туктамышеву на чемпионате

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о коротких прокатах Софьи Акатьевой и Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России — 2023, передает РИА Новости.
Акатьева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании и получила 85,59 балла. На второй строчке расположилась Елизавета Туктамышева, набравшая 82,98 балла. Обе фигуристки чисто в своих программах исполнили тройной аксель.
«Знаете, я смотрю выступления по телевизору, это немножечко не то. Надо смотреть в зале, поэтому я не могу сказать, в чем именно Акатьева была лучше. Для меня они обе были потрясающими», — заявила Тарасова.
Тройку лучших замкнула Софья Муравьева с 79,96 балла. Камила Валиева занимает четвертую позицию (76,61). На пятом месте находится Аделия Петросян (76,25).