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1 час назад

Тарасова не смогла сказать, в чем Акатьева превзошла Туктамышеву на чемпионате России

Газета.Ruиещё 1

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о коротких прокатах Софьи Акатьевой и Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России — 2023, передает РИА Новости.

Тарасова не смогла сказать, в чем Акатьева превзошла Туктамышеву на чемпионате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Акатьева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании и получила 85,59 балла. На второй строчке расположилась Елизавета Туктамышева, набравшая 82,98 балла. Обе фигуристки чисто в своих программах исполнили тройной аксель.

«Знаете, я смотрю выступления по телевизору, это немножечко не то. Надо смотреть в зале, поэтому я не могу сказать, в чем именно Акатьева была лучше. Для меня они обе были потрясающими», — заявила Тарасова.

Тройку лучших замкнула Софья Муравьева с 79,96 балла. Камила Валиева занимает четвертую позицию (76,61). На пятом месте находится Аделия Петросян (76,25).

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