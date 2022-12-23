Тарасова прокомментировала выступление фигуристок на чемпионате России

«Девочки катались очень хорошо, потрясающе, а Лиза как каталась прекрасно. Мало ли, кто кого ждал в лидерах, это соревнования. Все катались максимально, вся первая пятерка-шестерка могла быть на пьедестале», – приводит слова Тарасовой ТАСС.