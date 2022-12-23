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31 минуту назад

Тарасова назвала потрясающим выступление фигуристок на чемпионате России

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристок в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.

Тарасова прокомментировала выступление фигуристок на чемпионате России
Фото: BetassistBetassist

23 декабря девушки показали короткие программы. После первого дня соревнований Софья Акатьева, набравшая 85,59 балла. На втором месте располагается Елизавета Туктамышева (82,98 балла), замыкает тройку лучших Софья Муравьева (79,96). Чемпионка России 2022 года Камила Валиева занимает четвёртое место с 76,61 балла.

«Девочки катались очень хорошо, потрясающе, а Лиза как каталась прекрасно. Мало ли, кто кого ждал в лидерах, это соревнования. Все катались максимально, вся первая пятерка-шестерка могла быть на пьедестале», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

С произвольными прокатами фигуристки выступят в субботу, 24 декабря. Ранее с чемпионата России по состоянию здоровья снялась Александра Трусова.

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