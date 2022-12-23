Леонова: Валиевой повезло сохранить место в сильнейшей разминке на ЧР

«А сейчас стоит порадоваться, что она «улетела» по турнирной таблице не так уж и далеко, поскольку все были достойны, все заряжены на результат. Думаю, Камиле в какой-то степени даже повезло, что она попала в последнюю разминку», — заявила Леонова.