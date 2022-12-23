Леонова: Валиевой повезло сохранить место в сильнейшей разминке на ЧР

Серебряная призерка чемпионата мира 2012 года Алена Леонова высказалась о выступлении Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате России — 2023, передает ТАСС.
Валиева, которая является действующей чемпионкой России, в коротком прокате пошла на тройной аксель, но сделала «бабочку», сорвав элемент. В итоге она получила 76,61 балла и оказалась на четвертой позиции.
«А сейчас стоит порадоваться, что она «улетела» по турнирной таблице не так уж и далеко, поскольку все были достойны, все заряжены на результат. Думаю, Камиле в какой-то степени даже повезло, что она попала в последнюю разминку», — заявила Леонова.
Софья Акатьева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании и получила 85,59 балла. На второй строчке расположилась Елизавета Туктамышева, набравшая 82,98 балла. Тройку лучших замкнула Софья Муравьева с 79,96 балла.