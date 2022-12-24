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1 час назад

Медведева рассказала о мужчине мечты

Lenta.ruиещё 2

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о мужчине мечты. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

Медведева рассказала о мужчине мечты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я могу представить разного типа мужчин рядом с собой, но в целом мужчина моей мечты, как вы говорите, должен быть надежным, честным, с очень крепким и сильным плечом, верным и с хорошим чувством юмора», — поделилась спортсменка.

Медведева добавила, что внешне она может представить разные его образы.

1 декабря Медведева ответила на вопрос о личной жизни фразой «мужским вниманием не обделена». Спортсменка заявила, что сильно погружена в работу, поэтому не планирует заводить семью в 23 года.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. Победу в состязании одиночниц тогда одержала Загитова.

Фигурное катание,Евгения Медведева,
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