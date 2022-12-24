Чемпионат России по фигурному катанию: расписание на 24 декабря

24 декабря в Красноярске пройдёт третий соревновательный день чемпионата России – 2023 по фигурному катанию. Спортивные пары и представители женского одиночного катания покажут произвольные программы и определят чемпионов страны.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Расписание чемпионата России — 2023 по фигурному катанию на 24 декабря (время московское)

12:30 Спортивные пары. Произвольная программа

15:00 Женщины. Произвольная программа.