Крылова рассказала о сроках восстановления фигуристки Кагановской

Фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в танцах на льду в дуэте с Валерием Ангелопопом и снявшаяся из-за болезни с чемпионата России в Красноярске, вернулась в Москву и продолжит восстановление. Об этом ТАСС в субботу сообщила тренер дуэта Анжелика Крылова.
Утром 22 декабря стало известно, что фигуристы не будут участвовать в турнире танцевальных дуэтов из-за болезни партнерши.
"Василиса чувствует себя лучше, мы прилетели в Москву, будем восстанавливаться, - рассказала Крылова. - Температуры уже нет, курс антибиотиков пропили. Но ей потребуется время, чтобы восстановиться. Пока о тренировках речи не идет, думаю на лед она выйдет не раньше чем через неделю".