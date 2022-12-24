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1 час назад

Крылова рассказала о сроках восстановления фигуристки Кагановской

ТАСС

Фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в танцах на льду в дуэте с Валерием Ангелопопом и снявшаяся из-за болезни с чемпионата России в Красноярске, вернулась в Москву и продолжит восстановление. Об этом ТАСС в субботу сообщила тренер дуэта Анжелика Крылова.

Крылова рассказала о сроках восстановления фигуристки Кагановской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утром 22 декабря стало известно, что фигуристы не будут участвовать в турнире танцевальных дуэтов из-за болезни партнерши.

"Василиса чувствует себя лучше, мы прилетели в Москву, будем восстанавливаться, - рассказала Крылова. - Температуры уже нет, курс антибиотиков пропили. Но ей потребуется время, чтобы восстановиться. Пока о тренировках речи не идет, думаю на лед она выйдет не раньше чем через неделю".

Фигурное катание,Василиса Кагановская,Анжелика Крылова,
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