Крылова рассказала о сроках восстановления фигуристки Кагановской

"Василиса чувствует себя лучше, мы прилетели в Москву, будем восстанавливаться, - рассказала Крылова. - Температуры уже нет, курс антибиотиков пропили. Но ей потребуется время, чтобы восстановиться. Пока о тренировках речи не идет, думаю на лед она выйдет не раньше чем через неделю".