Роднина: Футбол развивается в странах Азии, нам нужно уходить туда

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» высказалась о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

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«Кажется, нашему футболу и нужно уходить в Азию. Если даже говорить о футболе, этот чемпионат мира показал, что футбол развивается в странах Азии. Футбол в Европе сильный за счет клубных команд — больше традиций, больше денег», — передает слова Родниной «СЭ».

Сообщалось, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

Российские спортсмены продолжают отбывать дисквалификацию от всех международных соревнований по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), которая была выпущена 28 февраля 2022 года.

Сборная России по футболу также отбывает отстранение от европейских чемпионатов. Из-за отказа сборных Польши, Швеции и Чехии играть с российской командой в марте нынешнего года, ФИФА не допустила россиян к матчам за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

В связи с этим клубные команды участвуют только во внутренних первенствах.