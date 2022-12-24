Фигуристка Мишина заявила, что гордится собой

"Это спорт, все бывает, нужно извлечь урок из этого. У нас в конце января чемпионат Санкт-Петербурга, откатаем на следующей неделе в новогодних в шоу, потом отпразднуем Новый год. Может, попробуем что-то усложнить, но будем решать с нашей командой, чтобы прийти к общему выводу", - сказал Галлямов.