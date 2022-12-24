Фигуристка Мишина заявила, что гордится собой

Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, горда собой за то, что у нее получилось собраться после сделанной ошибки на каскаде в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске. Об этом она рассказала в субботу на пресс-конференции.
"Не получилось идеально, причин никто не знает. Мне было достаточно сложно отойти от ошибки, я горжусь, что у меня получилось это сделать", - сказала Мишина.
Мишина и Галлямов стали серебряными призерами чемпионата России. Выиграли соревнования Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
"Это спорт, все бывает, нужно извлечь урок из этого. У нас в конце января чемпионат Санкт-Петербурга, откатаем на следующей неделе в новогодних в шоу, потом отпразднуем Новый год. Может, попробуем что-то усложнить, но будем решать с нашей командой, чтобы прийти к общему выводу", - сказал Галлямов.