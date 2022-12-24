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46 минут назад

Тарасова сравнила уровень чемпионата России с мировым

Lenta.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила уровень чемпионата России по фигурному катанию с мировым. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова сравнила уровень чемпионата России с мировым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению специалиста, турнир в Красноярске соответствует по уровню мировому первенству.

«Накал борьбы на чемпионате России сильнейший, а уровень катания очень высокий», — заявила Тарасова.

Ранее чемпионка мира Елизавета Туктамышева сравнила международные и российские турниры.

«По атмосфере российские этапы Гран при не сравнимы с мировой серией. Я чувствую себя иначе, чем на мировом Гран при. Там мне нравилось. Я была более окрыленной из за смены обстановки», — поделилась фигуристка.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Фигурное катание,Елизавета Туктамышева,Татьяна Тарасова,
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