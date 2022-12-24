Тарасова сравнила уровень чемпионата России с мировым

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила уровень чемпионата России по фигурному катанию с мировым. Ее слова приводит РИА Новости.
По мнению специалиста, турнир в Красноярске соответствует по уровню мировому первенству.
«Накал борьбы на чемпионате России сильнейший, а уровень катания очень высокий», — заявила Тарасова.
Ранее чемпионка мира Елизавета Туктамышева сравнила международные и российские турниры.
«По атмосфере российские этапы Гран при не сравнимы с мировой серией. Я чувствую себя иначе, чем на мировом Гран при. Там мне нравилось. Я была более окрыленной из за смены обстановки», — поделилась фигуристка.
7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.