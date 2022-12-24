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1 час назад

Акатьева выиграла ЧР по фигурному катанию, с медалями турнир закончили Валиева и Туктамышева

Матч ТВ

Московская фигуристка Софья Акатьева стала победительницей чемпионата России, прошедшего в Красноярске.

Определилась чемпионка России по фигурному катанию
Фото:  Дмитрий Челяпин / Матч ТВ Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

15 летняя спортсменка лидировала в зачете после короткой программы, а в произвольной в субботу набрала 164,15 балла и с суммой 249,74 балла одержала итоговую победу. Для Акатьевой выступление на взрослом чемпионате страны было дебютным в карьере.

Серебро чемпионата досталось москвичке Камиле Валиевой, которая после короткой программы занимала 4 ю строчку, но благодаря успешному произвольному прокату (170,71) поднялась на две позиции (247,32).

Бронза в активе Елизавете Туктамышевой, представляющей Санкт Петербург (158,74 балла за произвольный прокат, 241,72 по сумме). По итогам короткой программы она была второй.

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли чемпионат России

Выступления женщин в произвольной программе закрыли соревновательную часть чемпионата России в Красноярске.

Фигурное катание,Софья Акатьева,Елизавета Туктамышева,
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