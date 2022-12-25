Медведева высказалась о возвращении на турниры

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о возвращении на соревнования. Ее слова приводит издание «Аргументы и факты».
«Я продолжаю кататься, прыгать, но планов выходить на турниры нет. Я по-другому радую зрителя — выступаю в шоу и в спектаклях, веду мастер-классы», — заявила спортсменка, добавив, что могла бы продолжить выступления, если бы хотела.
9 декабря Медведева рассказала о ритме жизни вне спорта.
«Я думала, что не планирую выступать и буду отдыхать. Это такая жесть, ребята. Расписание сейчас мегазабитое, но нет рутины — это классно», — сказала она.
Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. Победу в состязании одиночниц одержала Загитова.