Коган стал и. о. президента ФФККР

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган стал и. о. президента федерации. Об этом сообщает сайт спортивной организации.

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«В соответствии с Уставом ФФККР исполком федерации поручил исполнение полномочий президента федерации генеральному директору Александру Когану», - сказано в заявлении.

Решение о назначении Когана приняли единогласно на заседании исполкома ФФККР, состоявшемся 25 декабря в Красноярске.

До Когана пост президента занимал Александр Горшков, скончавшийся в ноябре в возрасте 76 лет. Горшков возглавлял ФФКР с 2010 года.

Устав организации предполагает, что до момента избрания нового президента его полномочия исполняет генеральный директор.

Александру Когану 67 лет, он работает в ФФККР с 2010 года.