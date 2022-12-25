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20 минут назад

Коган стал и. о. президента ФФККР

Майк Габриелян

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган стал и. о. президента федерации. Об этом сообщает сайт спортивной организации.

Коган стал и. о. президента ФФККР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В соответствии с Уставом ФФККР исполком федерации поручил исполнение полномочий президента федерации генеральному директору Александру Когану», - сказано в заявлении.

Решение о назначении Когана приняли единогласно на заседании исполкома ФФККР, состоявшемся 25 декабря в Красноярске.

До Когана пост президента занимал Александр Горшков, скончавшийся в ноябре в возрасте 76 лет. Горшков возглавлял ФФКР с 2010 года.

Устав организации предполагает, что до момента избрания нового президента его полномочия исполняет генеральный директор.

Александру Когану 67 лет, он работает в ФФККР с 2010 года.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала назначение Когана на новый пост.

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