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1 час назад

Валиева вышла на лёд в образе танцующей Уэнсдей

Майк Габриелян

Олимпийская чемпионка Камила Валиева вышла на лёд в образе танцующей Уэнсдей Адамс. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Валиева вышла на лёд в образе танцующей Уэнсдей
Фото: телеграм-канал "Лента Дня"телеграм-канал "Лента Дня"

Фигуристка продемонстрировала знаменитый танец Уэнсдей во время показательных выступлений в Красноярске, где завершается чемпионат России — 2023.

Также на показательных выступлениях свои программы представляют Софья Акатьева, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Показательные выступления и награждение призёров чемпионата России состоится сегодня, 25 декабря. Гала-шоу сильнейших фигуристов покажет Первый канал.

Сериал «Уэнсдей» по мотивам «Семейки Аддамс» стал мировым хитом всего за несколько дней. Танец, который исполняет главная героиня, превратился в вирусный и продолжает покорять интернет.

Интересные факты о сериале "Уэнсдэй"

Ранее его исполнила российская чемпионка по синхронному плаванию. Также модные телодвижения повторили 30 российских блогеров одновременно.

Фигурное катание,Софья Акатьева,Камила Валиева,Петр Гуменник,Елизавета Худайбердиева,Александра Бойкова,Евгений Семененко,Егор Базин,Елизавета Туктамышева,Дмитрий Козловский,Первый канал,
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