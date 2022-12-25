Олимпийская чемпионка Камила Валиева вышла на лёд в образе танцующей Уэнсдей Адамс. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Фото: телеграм-канал "Лента Дня" телеграм-канал "Лента Дня"

Фигуристка продемонстрировала знаменитый танец Уэнсдей во время показательных выступлений в Красноярске, где завершается чемпионат России — 2023.

Показательные выступления и награждение призёров чемпионата России состоится сегодня, 25 декабря. Гала-шоу сильнейших фигуристов покажет Первый канал.

Сериал «Уэнсдей» по мотивам «Семейки Аддамс» стал мировым хитом всего за несколько дней. Танец, который исполняет главная героиня, превратился в вирусный и продолжает покорять интернет.