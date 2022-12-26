Тарасова поделилась мнением о Туктамышевой

«Я в восторге от того, как Елизавета Туктамышева выступает, какие чудесные программы она катает. Она очень сильна технически. Я по-настоящему влюблена в неё за то, что она такая долгожительница в мире фигурного катания. Остальные спортсменки откатают год-два, а потом и не вспомнишь, как их звали. А Лиза у нас на глазах все эти годы. Выдающаяся российская спортсменка, красавица, умница. Хочется, чтобы у нас всё такие были, как она», – приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».