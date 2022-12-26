ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
50 минут назад

Тарасова: я в восторге от Туктамышевой

Betassist

Эксперт отметила стабильность и сильную техническую базу спортсменки.

Тарасова поделилась мнением о Туктамышевой
Фото: ТАССТАСС

Легендарный советский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что она в восторге от Елизаветы Туктамышевой. По словам Тарасовой, 26-летняя спортсменка обладает сильной технической базой.

«Я в восторге от того, как Елизавета Туктамышева выступает, какие чудесные программы она катает. Она очень сильна технически. Я по-настоящему влюблена в неё за то, что она такая долгожительница в мире фигурного катания. Остальные спортсменки откатают год-два, а потом и не вспомнишь, как их звали. А Лиза у нас на глазах все эти годы. Выдающаяся российская спортсменка, красавица, умница. Хочется, чтобы у нас всё такие были, как она», – приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

На прошедшем чемпионате России в Красноярске Елизавета Туктамышева завоевала бронзовую медаль в женском одиночном турнире.

Фигурное катание,Елизавета Туктамышева,Татьяна Тарасова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители