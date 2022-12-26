Иоланда Чен предсказала закат эпохи юниорок Тутберидзе

Серебряная призерка чемпионата мира в тройном прыжке Иоланда Чен высказалась о прошедшем в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию.
По ее словам, конкуренция среди школ и тренеров растет от года к году.
«Все близится к тому, что подопечные Этери Тутберидзе перестанут занимать первые места. И это становится намного реальней. Раньше на пьедестале стояли только ее фигуристки с огромным отрывом, а сейчас два балла Валиева выиграла у Туктамышевой, и рядом была Софья Муравьева.
Интересно наблюдать за интригой и соперничеством. Именно такая конкуренция и приводит к прогрессу в женском одиночном катании», — приводит слова Чен Sport24.
Напомним, что чемпионкой России — 2023 стала 15-летняя Софья Акатьева. Серебряную награду завоевала Камила Валиева, бронзовую — Елизавета Туктамышева.
Ранее Украинская федерация фигурного катания на коньках (УФФКК) опубликовала открытое письмо к Международному союзу конькобежцев (ISU) с просьбой исключить россиянку Анну Щербакову из списка номинанток на приз «Самый ценный фигурист».