Иоланда Чен предсказала закат эпохи юниорок Тутберидзе

«Все близится к тому, что подопечные Этери Тутберидзе перестанут занимать первые места. И это становится намного реальней. Раньше на пьедестале стояли только ее фигуристки с огромным отрывом, а сейчас два балла Валиева выиграла у Туктамышевой, и рядом была Софья Муравьева.



Интересно наблюдать за интригой и соперничеством. Именно такая конкуренция и приводит к прогрессу в женском одиночном катании», — приводит слова Чен Sport24.