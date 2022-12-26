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40 минут назад

Серебряная призерка ЧМ предсказала закат эпохи юниорок Тутберидзе

Никита Бородкин

Серебряная призерка чемпионата мира в тройном прыжке Иоланда Чен высказалась о прошедшем в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию. Как пишет Sport24, спортсменка отметила растущую от года к году конкуренцию среди школ и тренеров, которая приводит к прогрессу в женском одиночном катании. По ее мнению, фигуристки под руководством Этери Тутберидзе скоро перестанут регулярно подниматься на пьедестал.

Иоланда Чен предсказала закат эпохи юниорок Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все близится к тому, что подопечные Этери Тутберидзе перестанут занимать первые места. И это становится намного реальней. Раньше на пьедестале стояли только ее фигуристки с огромным отрывом, а сейчас два балла Валиева выиграла у Туктамышевой, и рядом была Софья Муравьева. Интересно наблюдать за интригой и соперничеством. Именно такая конкуренция и приводит к прогрессу в женском одиночном катании», — заявила Чен.

Напомним, что чемпионкой России в женском одиночном катании стала 15-летняя Софья Акатьева, второе место заняла Камила Валиева, а третье — Елизавета Туктамышева. В парном катании победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцевальных дуэтах лидерами оказались Елизавет Худайбердиева и Егор Базин, а в мужском одиночном катании золотую медаль завоевал Евгений Семененко.

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