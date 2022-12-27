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29 минут назад

Бестемьянова назвала фигуристку года в России, не упомянув призеров ОИ

Матч ТВиещё 1

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что считает Елизавету Туктамышеву лучшей фигуристкой 2022 года в России.

Бестемьянова назвала фигуристку года в России, не упомянув призеров ОИ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Туктамышева в ноябре победила на этапах Гран при России в Москве и Перми. В декабре 26 летняя спортсменка выступила в командных соревнованиях на прыжковом турнире в Санкт Петербурге. По итогам чемпионата России в Красноярске Туктамышева заняла третье место.

— Кто для вас стал фигуристкой года?

— Туктамышева, — сказала Бестемьянова «Матч ТВ».

— А фигуристом?

— А нет у меня такого.

На Олимпийских играх 2022 года победу одержала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова. На чемпионате мира российские спортсмены не выступили.На прошедшем в декабре чемпионате России золото взяла Софья Акатьева, серебро завоевала Камила Валиева.

Фигурное катание,Софья Акатьева,Камила Валиева,Александра Трусова,Наталья Бестемьянова,Елизавета Туктамышева,Анна Щербакова,
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