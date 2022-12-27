Бестемьянова назвала фигуристку года в России, не упомянув призеров ОИ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что считает Елизавету Туктамышеву лучшей фигуристкой 2022 года в России.
Туктамышева в ноябре победила на этапах Гран при России в Москве и Перми. В декабре 26 летняя спортсменка выступила в командных соревнованиях на прыжковом турнире в Санкт Петербурге. По итогам чемпионата России в Красноярске Туктамышева заняла третье место.
— Кто для вас стал фигуристкой года?
— Туктамышева, — сказала Бестемьянова «Матч ТВ».
— А фигуристом?
— А нет у меня такого.
На Олимпийских играх 2022 года победу одержала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова. На чемпионате мира российские спортсмены не выступили.На прошедшем в декабре чемпионате России золото взяла Софья Акатьева, серебро завоевала Камила Валиева.