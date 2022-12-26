Свищев назвал экстремистским требование лишить Щербакову номинации на премию ISU

Требование Украинской федерации фигурного катания (УФФК) лишить российскую спортсменку Анну Щербакову номинации на награду "Самый ценный фигурист года" является дискриминационным и экстремистским. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Ранее УФФК направила письмо в Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием лишить Щербакову номинации на награду "Самый ценный фигурист года".
"А какие причины у подобного требования со стороны украинской федерации? Если дело только в том, что Щербакова - россиянка, то это уже попахивает нацизмом и экстремизмом, - сказал Свищев. - ISU нужно принимать жесткие меры к национальным федерациям, которые пытаются использовать подобные методы дискриминации. Щербакова заслуженно стала номинантом на премию ISU, и никакого безосновательного пересмотра данного решения быть не может".
"А украинская федерация пусть займется качеством выступления собственных фигуристов, чтобы иметь хоть какое-то право высказывать свое мнение по вопросам номинаций", - добавил парламентарий.
Щербаковой 18 лет, она является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира (2021).