Свищев назвал экстремистским требование лишить Щербакову номинации на премию ISU

"А какие причины у подобного требования со стороны украинской федерации? Если дело только в том, что Щербакова - россиянка, то это уже попахивает нацизмом и экстремизмом, - сказал Свищев. - ISU нужно принимать жесткие меры к национальным федерациям, которые пытаются использовать подобные методы дискриминации. Щербакова заслуженно стала номинантом на премию ISU, и никакого безосновательного пересмотра данного решения быть не может".