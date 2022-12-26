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1 час назад

Свищев назвал экстремистским требование лишить Щербакову номинации на премию ISU

ТАССиещё 1

Требование Украинской федерации фигурного катания (УФФК) лишить российскую спортсменку Анну Щербакову номинации на награду "Самый ценный фигурист года" является дискриминационным и экстремистским. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Свищев назвал экстремистским требование лишить Щербакову номинации на премию ISU
Фото: ТАССТАСС

Ранее УФФК направила письмо в Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием лишить Щербакову номинации на награду "Самый ценный фигурист года".

"А какие причины у подобного требования со стороны украинской федерации? Если дело только в том, что Щербакова - россиянка, то это уже попахивает нацизмом и экстремизмом, - сказал Свищев. - ISU нужно принимать жесткие меры к национальным федерациям, которые пытаются использовать подобные методы дискриминации. Щербакова заслуженно стала номинантом на премию ISU, и никакого безосновательного пересмотра данного решения быть не может".

"А украинская федерация пусть займется качеством выступления собственных фигуристов, чтобы иметь хоть какое-то право высказывать свое мнение по вопросам номинаций", - добавил парламентарий.

Щербаковой 18 лет, она является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира (2021).

Фигурное катание,Анна Щербакова,Дмитрий Свищев,Госдума,
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