Раскрыта причина конфликта Трусовой и Первого канала

Стало известно, что отец фигуристки Александры Трусовой Вячеслав требовал от Первого канала запретить Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления дочери. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, отец спортсменки жаловался, что комментаторы слишком критиковали ее выступления. Так, Тарасова говорила, что «у такой спортсменки хочется видеть скорость на всех вращениях», а Ягудин в одном из интервью сделал замечание чистоте катания фигуристки.
Вячеслав Трусов негативно воспринял критику в адрес дочери и выдвинул Первому каналу условия. Александра будет участвовать в дополнительных съемках (интервью, тренировки), если на соревнованиях ее выступления не будут комментировать Тарасова и Ягудин. Также он просил отстранить их от всех мероприятий с Трусовой в любом качестве.
По сведениям Mash, руководство телеканала не согласилось с требованиями. После этого логотип канала исчез с олимпийки Александры.
Ранее сообщалось, что Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию по медицинским показаниям. Однако хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил, что спортсменка пропустила турнир не из-за болезни, а из-за боязни конкуренции. По его словам, Трусова сейчас «не в хорошей физической форме».