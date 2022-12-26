Раскрыта причина конфликта Трусовой и Первого канала

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По данным канала, отец спортсменки жаловался, что комментаторы слишком критиковали ее выступления. Так, Тарасова говорила, что «у такой спортсменки хочется видеть скорость на всех вращениях», а Ягудин в одном из интервью сделал замечание чистоте катания фигуристки.

Вячеслав Трусов негативно воспринял критику в адрес дочери и выдвинул Первому каналу условия. Александра будет участвовать в дополнительных съемках (интервью, тренировки), если на соревнованиях ее выступления не будут комментировать Тарасова и Ягудин. Также он просил отстранить их от всех мероприятий с Трусовой в любом качестве.

По сведениям Mash, руководство телеканала не согласилось с требованиями. После этого логотип канала исчез с олимпийки Александры.