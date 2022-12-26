Раскрыта причина конфликта Трусовой и Первого канала

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38 минут назад

Отец Трусовой требовал запретить Ягудину и Тарасовой комментировать ее выступления

Елена Прошина

Стало известно, что отец фигуристки Александры Трусовой Вячеслав требовал от Первого канала запретить Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления дочери. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, отец спортсменки жаловался, что комментаторы слишком критиковали ее выступления. Так, Тарасова говорила, что «у такой спортсменки хочется видеть скорость на всех вращениях», а Ягудин в одном из интервью сделал замечание чистоте катания фигуристки.

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Вячеслав Трусов негативно воспринял критику в адрес дочери и выдвинул Первому каналу условия. Александра будет участвовать в дополнительных съемках (интервью, тренировки), если на соревнованиях ее выступления не будут комментировать Тарасова и Ягудин. Также он просил отстранить их от всех мероприятий с Трусовой в любом качестве.

По сведениям Mash, руководство телеканала не согласилось с требованиями. После этого логотип канала исчез с олимпийки Александры.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию по медицинским показаниям. Однако хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил, что спортсменка пропустила турнир не из-за болезни, а из-за боязни конкуренции. По его словам, Трусова сейчас «не в хорошей физической форме».

Фигурное катание,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Алексей Железняков,Алексей Ягудин,Татьяна Тарасова,Первый канал,
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