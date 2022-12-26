"Почему папу-то задело?": Тарасова о скандале с семьей Трусовой

«Замечания чистоте проката? Это было в сентябре. Нет возможности посмотреть, она пока нигде не выступает.



Задели папу? Сейчас у нас папы, мамы, бабушки писать будут? Саша – взрослая девочка. Я очень ее люблю.



Если что-то не так, она всегда может у меня спросить. Мы нормально разговариваем. Почему папу-то задело?» – сказала Тарасова.