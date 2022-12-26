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1 час назад

Тарасова о претензиях отца Трусовой: «Сейчас у нас папы, мамы, бабушки писать будут? Если что-то не так, Саша всегда может у меня спросить»

Sports.ruиещё 5

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о претензиях со стороны отца Александры Трусовой.

"Почему папу-то задело?": Тарасова о скандале с семьей Трусовой
Фото: ТАССТАСС

Ранее появилась информация о том, что отец фигуристки требовал у Первого канала запретить Тарасовой и Алексею Ягудину комментировать выступления дочери.

«Замечания чистоте проката? Это было в сентябре. Нет возможности посмотреть, она пока нигде не выступает.

Задели папу? Сейчас у нас папы, мамы, бабушки писать будут? Саша – взрослая девочка. Я очень ее люблю.

Если что-то не так, она всегда может у меня спросить. Мы нормально разговариваем. Почему папу-то задело?» – сказала Тарасова.

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