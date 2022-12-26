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49 минут назад

Навка сравнила украинцев с шакалами после требования исключить Щербакову из номинации на приз ISU

Газета.Ruиещё 1

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка эмоционально отреагировала на требование Украинской федерации фигурного катания (УФФК) исключить фигуристку Анну Щербакову из списка номинантов на премию Международного союза конькобежцев (ISU).

Навка сравнила украинцев с шакалами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украинская федерация ведет себя, как шакалы просто. Девочка причем здесь? Ребенок, который ни в чем не замешан. Чистая, светлая, олимпийская чемпионка. Бог им судья, этим людям», — передает слова Навки РБК.

На Олимпийских играх в Пекине Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив свою соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото.

В 2021 году Щербакова стала чемпионкой мира, но в этом сезоне не смогла защитить титул из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. В этом году она пропустила турнир из-за отстранения российских спортсменов. Теперь действующей чемпионкой является Каори Сакамото.

В этом сезоне Щербакова попробовала себя в роли ведущей на шоу «Ледниковый период».

Фигурное катание,Каори Сакамото,Александра Трусова,Анна Щербакова,Татьяна Навка,
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