Навка сравнила украинцев с шакалами

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка эмоционально отреагировала на требование Украинской федерации фигурного катания (УФФК) исключить фигуристку Анну Щербакову из списка номинантов на премию Международного союза конькобежцев (ISU).
«Украинская федерация ведет себя, как шакалы просто. Девочка причем здесь? Ребенок, который ни в чем не замешан. Чистая, светлая, олимпийская чемпионка. Бог им судья, этим людям», — передает слова Навки РБК.
На Олимпийских играх в Пекине Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив свою соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото.
В 2021 году Щербакова стала чемпионкой мира, но в этом сезоне не смогла защитить титул из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. В этом году она пропустила турнир из-за отстранения российских спортсменов. Теперь действующей чемпионкой является Каори Сакамото.
В этом сезоне Щербакова попробовала себя в роли ведущей на шоу «Ледниковый период».