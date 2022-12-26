Щербакова возобновила тренировки после операции

18 августа Щербакову прооперировали в Германии после травмы колена. Фигуристка не смогла принять участие в контрольных прокатах сборной России , которые прошли с 24 по 25 сентября.

«Я перенесла операцию и уже приступила к тренировкам, слежу за турнирами по фигурному катанию», — цитирует Щербакову Sport24 .

С момента победы на Олимпиаде Щербакова, как и другие российские фигуристы, не имела возможности выступать на международных турнирах из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU), вызванных ситуацией на Украине. В частности, спортсменка пропустила чемпионат мира в Монпелье, прошедший в марте.