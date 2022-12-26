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56 минут назад

Щербакова возобновила тренировки после операции

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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова прокомментировала свою форму.

Щербакова возобновила тренировки после операции
Фото: BetassistBetassist

18 августа Щербакову прооперировали в Германии после травмы колена. Фигуристка не смогла принять участие в контрольных прокатах сборной России, которые прошли с 24 по 25 сентября.

«Я перенесла операцию и уже приступила к тренировкам, слежу за турнирами по фигурному катанию», — цитирует Щербакову Sport24.

С момента победы на Олимпиаде Щербакова, как и другие российские фигуристы, не имела возможности выступать на международных турнирах из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU), вызванных ситуацией на Украине. В частности, спортсменка пропустила чемпионат мира в Монпелье, прошедший в марте.

Фигурное катание,Анна Щербакова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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