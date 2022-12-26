Тарасова отреагировала на требование Украины исключить Щербакову

— А своих дел у украинцев никаких нет? Пусть займутся своими делами, а не призывают отобрать всё у Щербаковой! В конце концов, не мы ее выдвигали, а Международный союз конькобежцев! Она по справедливости лучшая — выиграла чемпионат мира, Олимпийские игры. Так что в чем дело? Они что, совсем уже обалдели? Пусть займутся своим фигурным катанием! Это просто смешно так себя вести, — сказала Тарасова «Матч ТВ».