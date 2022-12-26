Тарасова отреагировала на требование Украины исключить Щербакову

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова возмущена требованием Украинской федерации фигурного катания (УФФК) исключить россиянку Анну Щербакову из списка номинантов на награду «Самый ценный фигурист» в рамках премии ISU Skating Awards.
Церемония вручения премий ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года. УФФК направила письмо Международному союзу конькобежцев (ISU) с просьбой исключить олимпийскую чемпионку Щербакову из списка номинантов.
— А своих дел у украинцев никаких нет? Пусть займутся своими делами, а не призывают отобрать всё у Щербаковой! В конце концов, не мы ее выдвигали, а Международный союз конькобежцев! Она по справедливости лучшая — выиграла чемпионат мира, Олимпийские игры. Так что в чем дело? Они что, совсем уже обалдели? Пусть займутся своим фигурным катанием! Это просто смешно так себя вести, — сказала Тарасова «Матч ТВ».