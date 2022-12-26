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15 минут назад

«Украинцы совсем обалдели? Пусть займутся своими делами, а не призывают отобрать всё у Щербаковой» — Тарасова

Матч ТВ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова возмущена требованием Украинской федерации фигурного катания (УФФК) исключить россиянку Анну Щербакову из списка номинантов на награду «Самый ценный фигурист» в рамках премии ISU Skating Awards.

Тарасова отреагировала на требование Украины исключить Щербакову
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Церемония вручения премий ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года. УФФК направила письмо Международному союзу конькобежцев (ISU) с просьбой исключить олимпийскую чемпионку Щербакову из списка номинантов.

— А своих дел у украинцев никаких нет? Пусть займутся своими делами, а не призывают отобрать всё у Щербаковой! В конце концов, не мы ее выдвигали, а Международный союз конькобежцев! Она по справедливости лучшая — выиграла чемпионат мира, Олимпийские игры. Так что в чем дело? Они что, совсем уже обалдели? Пусть займутся своим фигурным катанием! Это просто смешно так себя вести, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Фигурное катание,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,
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