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1 час назад

Сказка от «Афиши» – эксклюзивные билеты на шоу с главными фигуристами страны

Елена Прошина

Новая постановка Татьяны Навки с участием чемпионки мира по фигурному катанию Анны Щербаковой

Сказка от «Афиши» – эксклюзивные билеты на шоу с главными фигуристами страны
Фото: Пресс-служба Шоу Татьяны НавкиПресс-служба Шоу Татьяны Навки

30 декабря в Санкт-Петербурге состоится премьера ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Билеты эксклюзивно доступны на «Афише», и до 30 декабря их можно купить со скидкой 20% по промокоду ICE20 на сайте afisha.ru и в мобильном приложении «Афиши».

Всем известная история о спящей красавице получит в шоу совершенно новую интерпретацию. Это результат сотрудничества фигуристов мировой величины, выдающихся хореографов, талантливых композиторов, сценаристов, экспертов в области сценографии и графического дизайна и других профессионалов своего дела. Яркие костюмы и художественные находки подчёркиваются технически совершенными спецэффектами, что создаёт атмосферу настоящей сказки. Благодаря реалистичным декорациям и освещению зрители почувствуют себя полноправными участниками действия и поверят в волшебство.

В шоу примут участие самые известные фигуристы страны. В главной роли – трёхкратная чемпионка России, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, чемпионка мира, олимпийская чемпионка Пекина – Анна Щербакова, первая в истории фигуристка, исполнившая два четверных лутца в одной программе.

Татьяна Навка, режиссёр шоу: «Анна Щербакова – долгожданный новогодний подарок всем зрителям. Она очаровала своей нежностью и хрупкостью миллионы любителей спорта. Каждый её выход на лёд — завораживающая феерия. Наше шоу — эксклюзивная возможность насладиться выступлением Анны Щербаковой и увидеть её в абсолютно новом, сказочном образе».

Двухчасовое насыщенное эффектами и событиями шоу будет интересно всем: детям — красочными костюмами, трюками и захватывающим сказочным сюжетом, взрослым — акробатическими номерами и звёздным составом.

Фигурное катание,Анна Щербакова,Татьяна Навка,
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