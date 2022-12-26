Сказка от «Афиши» – эксклюзивные билеты на шоу с главными фигуристами страны

Новая постановка Татьяны Навки с участием чемпионки мира по фигурному катанию Анны Щербаковой

Фото: Пресс-служба Шоу Татьяны Навки Пресс-служба Шоу Татьяны Навки

30 декабря в Санкт-Петербурге состоится премьера ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Билеты эксклюзивно доступны на «Афише», и до 30 декабря их можно купить со скидкой 20% по промокоду ICE20 на сайте afisha.ru и в мобильном приложении «Афиши».

Всем известная история о спящей красавице получит в шоу совершенно новую интерпретацию. Это результат сотрудничества фигуристов мировой величины, выдающихся хореографов, талантливых композиторов, сценаристов, экспертов в области сценографии и графического дизайна и других профессионалов своего дела. Яркие костюмы и художественные находки подчёркиваются технически совершенными спецэффектами, что создаёт атмосферу настоящей сказки. Благодаря реалистичным декорациям и освещению зрители почувствуют себя полноправными участниками действия и поверят в волшебство.

В шоу примут участие самые известные фигуристы страны. В главной роли – трёхкратная чемпионка России, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, чемпионка мира, олимпийская чемпионка Пекина – Анна Щербакова, первая в истории фигуристка, исполнившая два четверных лутца в одной программе.

Татьяна Навка, режиссёр шоу: «Анна Щербакова – долгожданный новогодний подарок всем зрителям. Она очаровала своей нежностью и хрупкостью миллионы любителей спорта. Каждый её выход на лёд — завораживающая феерия. Наше шоу — эксклюзивная возможность насладиться выступлением Анны Щербаковой и увидеть её в абсолютно новом, сказочном образе».