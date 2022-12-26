«Первый канал» подтвердил претензии отца Трусовой

В пресс-службе «Первого канала» подтвердили, что отец российской фигуристки Александры Трусовой действительно предъявил ряд требований к комментаторам и ведущим передач с участием своей дочери. Об этом сообщает РБК.
«”Первый” всегда освещал карьеру Александры Трусовой корректно и с уважением к ее труду и достижениям, в спортивных трансляциях, новостных выпусках и специальных материалах, посвященных только Александре. В этом сезоне ее отец Вячеслав Трусов действительно выдвинул ряд требований, в числе прочих – по назначению комментаторов и ведущих любых передач с участием Александры, а также по поводу критики в ее адрес», – сообщили в пресс-службе.
В сообщении также добавили, что «Первый канал» хочет сохранить за собой право самостоятельного выбора спортивных комментаторов.
«А те вправе свободно выражать свое профессиональное мнение в эфире. Пользуясь случаем, желаем Александре скорейшего выздоровления, ждем ее выступлений на турнирах в следующем году, которые, как и всегда, мы обязательно покажем», – отметили представители «Первого канала».
Ранее Заслуженный тренер СССР Татьяна ответила на претензии отца Трусовой.