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1 час назад

«Первый канал» подтвердил претензии отца Трусовой

Елена Прошина

В пресс-службе «Первого канала» подтвердили, что отец российской фигуристки Александры Трусовой действительно предъявил ряд требований к комментаторам и ведущим передач с участием своей дочери. Об этом сообщает РБК.

«Первый канал» подтвердил претензии отца Трусовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«”Первый” всегда освещал карьеру Александры Трусовой корректно и с уважением к ее труду и достижениям, в спортивных трансляциях, новостных выпусках и специальных материалах, посвященных только Александре. В этом сезоне ее отец Вячеслав Трусов действительно выдвинул ряд требований, в числе прочих – по назначению комментаторов и ведущих любых передач с участием Александры, а также по поводу критики в ее адрес», – сообщили в пресс-службе.

В сообщении также добавили, что «Первый канал» хочет сохранить за собой право самостоятельного выбора спортивных комментаторов.

«А те вправе свободно выражать свое профессиональное мнение в эфире. Пользуясь случаем, желаем Александре скорейшего выздоровления, ждем ее выступлений на турнирах в следующем году, которые, как и всегда, мы обязательно покажем», – отметили представители «Первого канала».

Ранее Заслуженный тренер СССР Татьяна ответила на претензии отца Трусовой.

Фигурное катание,Александра Трусова,Первый канал,
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