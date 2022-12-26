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55 минут назад

«Туктамышева — величайшая и наиболее стабильная сейчас российская фигуристка» — Лайшев

Матч ТВ

Елизавета Туктамышева является величайшим и наиболее стабильным мастером из нынешних российских фигуристок, сказал «Матч ТВ» президент центра спорта и образования «Самбо 70» Ренат Лайшев.

«Туктамышева — величайшая и наиболее стабильная российская фигуристка»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

26 летняя Туктамышева завоевала бронзу чемпионата России в Красноярске. Победу одержала 15 летняя Софья Акатьева, второй стала 16 летняя Камила Валиева.

— Туктамышева — величайший и наиболее стабильный мастер из наших нынешних фигуристок. Приятно, что в Питере есть такая мощная школа фигурного катания, своеобразная, необычная и с великими достижениями, — сказал Лайшев «Матч ТВ».

Туктамышева единственный раз выиграла чемпионат России в сезоне 2012/13, также она побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Фигурное катание,Софья Акатьева,Елизавета Туктамышева,Ренат Лайшев,
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