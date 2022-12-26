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54 минуты назад

Тарасова прокомментировала слова отца фигуристки Трусовой

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе со «Спорт-Экспресс» прокомментировала слова отца фигуристки Александры Трусовой Вячеслава по поводу критики в адрес его дочери.

Тарасова прокомментировала слова отца фигуристки Трусовой
Фото: ТАССТАСС

«Замечания чистоте проката? Это было в сентябре. Нет возможности посмотреть, она пока нигде не выступает. Задели папу? Сейчас у нас папы, мамы, бабушки писать будут?» — сказала Тарасова.

«Первый канал» подтвердил претензии отца Трусовой

Она отметила, что очень любит Трусову, но она уже взрослая девочка и если ей что-то не нравится, она может сказать тренеру об этом лично.

«Мы нормально разговариваем. Почему папу-то задело?» — поинтересовалась Тарасова.

Ранее отец фигуристки потребовал от Первого канала запретить Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления его дочери. Он объяснил свои слова чрезмерной критикой с их стороны в адрес Александры. Также он требовал отстранить Тарасову и Ягудина от всех мероприятий с Трусовой. Телеканал отцу фигуристки отказал.

Фигурное катание,Александра Трусова,Алексей Ягудин,Татьяна Тарасова,Первый канал,
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