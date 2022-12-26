Тарасова прокомментировала слова отца фигуристки Трусовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе со «Спорт-Экспресс» прокомментировала слова отца фигуристки Александры Трусовой Вячеслава по поводу критики в адрес его дочери.

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«Замечания чистоте проката? Это было в сентябре. Нет возможности посмотреть, она пока нигде не выступает. Задели папу? Сейчас у нас папы, мамы, бабушки писать будут?» — сказала Тарасова.

Она отметила, что очень любит Трусову, но она уже взрослая девочка и если ей что-то не нравится, она может сказать тренеру об этом лично.

«Мы нормально разговариваем. Почему папу-то задело?» — поинтересовалась Тарасова.