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55 минут назад

Фигуристка Туктамышева призналась, что не любит популярность

ТАСС

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева не любит большую популярность и в жизни считает себя интровертом. Об этом Туктамышева рассказала во вторник в интервью ТАСС.

Фигуристка Туктамышева призналась, что не любит популярность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

26-летняя Туктамышева стала бронзовым призером своего 15-го в карьере чемпионата России, который завершился в Красноярске.

"Я не люблю большую популярность. В жизни я интроверт, в компании экстраверт. Да, я читаю комментарии, но научилась либо пролистывать, не забивая этим голову, либо, если что-то цепляет, говорю с близкими, чтобы разобраться, правда это или нет и можно ли что-то с этим сделать. Но это бывает довольно редко", - рассказала Туктамышева.

Туктамышева также является серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года, победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. В 2021 году фигуристка добавила в свою коллекцию наград золото командного чемпионата мира.

Фигурное катание,Елизавета Туктамышева,
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