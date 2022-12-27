Фигуристка Туктамышева призналась, что не любит популярность

"Я не люблю большую популярность. В жизни я интроверт, в компании экстраверт. Да, я читаю комментарии, но научилась либо пролистывать, не забивая этим голову, либо, если что-то цепляет, говорю с близкими, чтобы разобраться, правда это или нет и можно ли что-то с этим сделать. Но это бывает довольно редко", - рассказала Туктамышева.