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17 минут назад

Туктамышева о контроле веса: «Сказала себе: все, ты взрослая женщина, не надо себя загонять, ты не ребенок. Прими себя такой»

Sports.ru

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о питании.

Туктамышева рассказала о контроле веса
Фото: Sports.ruSports.ru

– Считается, что с возрастом все сложнее бороться с весом. Как вы с этим моментом справляетесь?

– Наоборот. Когда закончился пубертат – это было в 2018 году примерно, у меня было плюс-минус один килограмм. И даже после отпуска я приезжала, максимум

Я питаюсь интуитивно: хочу есть – ем, не хочу – не ем. Услышала такую фразу из психологии недавно: если мы хотим похудеть, надо дать понять своему мозгу, что у нас неограниченное количество еды. Зная это, ты будешь есть меньше, потому что у тебя очень большой выбор.

Я это услышала сейчас, но это стало доказательством моей формы. Я смогла прийти к этому состоянию, когда отпустила тему веса. Сказала себе: все, ты взрослая женщина, не надо себя загонять, ты не ребенок. Прими себя такой. Я не люблю переживать в повседневной жизни и стараюсь от этого избавляться.

– И переживаний, что 300-400 грамм могут повлиять на прыжок, тоже уже нет?

– Это тоже с опытом приходит. Да, есть разница, но все это в совокупности зависит и от твоей мышечной массы, и от формы, и от количества воды в организме. Когда только я отпустила тему с весами, я пришла в гармоничное состояние – сейчас я ем все, что хочу, очень редко переедаю. Я не люблю тяжесть, поэтому чаще всего не доедаю порции. Ем, сколько мне хватает, – сказала Туктамышева.

Фигурное катание,Елизавета Туктамышева,
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