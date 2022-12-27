Туктамышева рассказала о контроле веса

– Это тоже с опытом приходит. Да, есть разница, но все это в совокупности зависит и от твоей мышечной массы, и от формы, и от количества воды в организме. Когда только я отпустила тему с весами, я пришла в гармоничное состояние – сейчас я ем все, что хочу, очень редко переедаю. Я не люблю тяжесть, поэтому чаще всего не доедаю порции. Ем, сколько мне хватает, – сказала Туктамышева.