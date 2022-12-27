Плющенко: «Я всегда Леху Ягудина уважал как спортсмена. Как человека – нет»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о взаимоотношениях с чемпионом Солт-Лейк-Сити-2002 Алексеем Ягудиным и его тренером Татьяной Тарасовой.

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– Жень, почему между тобой и Татьяной Тарасовой лед никак не растает?

– У меня великолепные отношения с Татьяной Анатольевной, я ее безумно уважаю, это величайшая женщина, величайший специалист. Она недавно как раз была в моей академии, помогала мне со спортсменами, общалась с ними, смотрела программы. Так что у нас как раз все в порядке.

– А то, что вы мерялись победами?

– Так это же не с Тарасовой! Что произошло – Федерация фигурного катания делает некий турнир. И сделала вброс, что могут принять участие Плющенко и Ягудин. Меня спросили: ты будешь принимать участие? Я ответил: если будет нормальный гонорар. Это первый

Я в форме, как катался, так и катаюсь. Потом Леха говорит журналистам: я бы покатался там, посоревновался с Евгением. И че-то там опять затронул – ну негативно. Я дал вторым ответ: то, что я вижу, как сейчас катается Алексей, то ему бы лучше не кататься.

– Ну ты тоже так сказал, знаешь.

– Но я же с профессиональной стороны! У него очень хорошо получается ведущим быть, может быть, стать тренером, вести проекты, разговаривать.

– Ну ты же понимаешь, что ты его обидел?

– Ну не я же первый! Я ответил. Я никогда в жизни ни на кого не нападаю. Я либо отвечаю, ли