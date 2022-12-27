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1 час назад

Туктамышева привела примеры негативных комментариев, которые ей пишут

Газета.Ru

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что стала по-другому воспринимать негативные комментарии в свой адрес.

Туктамышева привела примеры негативных комментариев, которые ей пишут
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А еще случается, что негативные комментарии становятся для меня прикольными. Раньше в основном, помню, про меня писали «ай-нане», и я это воспринимаю с юмором, мы даже шутим так между собой — «ай-нане». А из последнего мне понравилось — «ручки динозаврика» перед акселем. Я никогда не задумывалась, но у меня правда они очень расслаблены, и выглядит это как лапки тиранозавра. Но я давно ничего злого о себе не читала», — передает слова Туктамышевой ТАСС.

24 декабря Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

В прошлом году Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство. Однако она не сумела отобраться на Олимпиаду, попав лишь в состав олимпийской сборной в качестве запасной.

Туктамышева тренируется под руководством Алексея Мишина. В активе российской фигуристки золото чемпионата мира и Европы 2015 года.

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