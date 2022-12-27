Туктамышева привела примеры негативных комментариев, которые ей пишут

«А еще случается, что негативные комментарии становятся для меня прикольными. Раньше в основном, помню, про меня писали «ай-нане», и я это воспринимаю с юмором, мы даже шутим так между собой — «ай-нане». А из последнего мне понравилось — «ручки динозаврика» перед акселем. Я никогда не задумывалась, но у меня правда они очень расслаблены, и выглядит это как лапки тиранозавра. Но я давно ничего злого о себе не читала», — передает слова Туктамышевой ТАСС.