Фигурист Семененко рассказал о лечении травмы в начале сезона

"И я стал восстанавливаться, гемартроз (кровоизлияние в полость сустава - прим. ТАСС) и боль потихоньку уходили, и я начал тренировки. Все нагрузки строго контролировались врачами и тренерами. И я рад, что все-таки смог преодолеть все это и на достойном уровне выступить в этом году", - отметил фигурист.