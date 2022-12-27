Фигурист Семененко рассказал о лечении травмы в начале сезона

Травма ноги в начале сезона грозила чемпиону России по фигурному катанию Евгению Семененко операцией и пропуском турниров. Об этом Семененко сообщил во вторник в интервью ТАСС.
В апреле Семененко при исполнении четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко "Союз чемпионов" в Санкт-Петербурге ударился головой об лед. В начале сентября спортсмен не выступил на контрольных прокатах сильнейших фигуристов, которые также проходили в Санкт-Петербурге. В конце декабря он стал победителем чемпионата России в Красноярске.
"Сезон начался, прошло три этапа Гран-при, а я все не мог приступить к полноценным тренировкам. Травма колена грозила операцией и пропуском сезона. Без гарантий на положительный исход и учитывая, что повреждена задняя крестообразная связка, а не передняя, консилиум принял решение попробовать консервативное лечение: почти месяц полная иммобилизация ноги, лекарства, затем физиотерапевтическое лечение и лечебная физкультура", - рассказал Семененко.
"И я стал восстанавливаться, гемартроз (кровоизлияние в полость сустава - прим. ТАСС) и боль потихоньку уходили, и я начал тренировки. Все нагрузки строго контролировались врачами и тренерами. И я рад, что все-таки смог преодолеть все это и на достойном уровне выступить в этом году", - отметил фигурист.