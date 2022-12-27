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1 час назад

Семененко: пока нравится фигурное катание — буду кататься

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19-летний российский фигурист Евгений Семененко высказался о своих планах на ближайшее будущее. Чемпион России не думает о завершении карьеры.

Семененко: пока нравится фигурное катание — буду кататься
Фото: BetassistBetassist

Как известно, в настоящий момент отечественные фигуристы отстранены от участия в международных стартах.

«Я занимаюсь делом, которое мне нравится и доставляет удовольствие. Пока нравится — б

Стараюсь не загадывать, что будет в будущем. В жизни всё непредсказуемо. В этом уже удалось убедиться», — цитирует фигуриста ТАСС.

Семененко тренируется под руководством Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. 23 декабря фигурист впервые выиграл чемпионат России.

В марте российских фигуристов не допустили к участию в первенстве планеты во Франции.

Фигурное катание,Евгений Семененко,Алексей Мишин,
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