Семененко: пока нравится фигурное катание — буду кататься

19-летний российский фигурист Евгений Семененко высказался о своих планах на ближайшее будущее. Чемпион России не думает о завершении карьеры.

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Как известно, в настоящий момент отечественные фигуристы отстранены от участия в международных стартах.

«Я занимаюсь делом, которое мне нравится и доставляет удовольствие. Пока нравится — б

Стараюсь не загадывать, что будет в будущем. В жизни всё непредсказуемо. В этом уже удалось убедиться», — цитирует фигуриста ТАСС.

Семененко тренируется под руководством Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. 23 декабря фигурист впервые выиграл чемпионат России.